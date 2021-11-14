Далич: сборная Хорватии вообще ничего не позволила России

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что его команда ничего не позволила России в заключительном матче отбора на ЧМ-2022.

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"Мы вообще ничего не позволили России. Мы агрессивно прессинговали, Россия терялась. Они - качественная команда, но и мы тоже. Мы исключили короткие передачи



Сборная Хорватии со счетом 1:0 победила Россию в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. Хорваты финишировали на 1-м месте в группе H, набрав 23 очка, и получили прямую путевку на мундиаль.



Источник: Напомним, эта игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Хорватии. Мяч в свои ворота забил защитник российской команды Федор Кудряшов. Благодаря этой победе хорваты вышли на чемпионат мира 2022 года."Мы вообще ничего не позволили России. Мы агрессивно прессинговали, Россия терялась. Они - качественная команда, но и мы тоже. Мы исключили короткие передачи сборной России , не разрешили сопернику их совершать и разрушили их игру", - сказал Далич.Сборная Хорватии со счетом 1:0 победила Россию в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. Хорваты финишировали на 1-м месте в группе H, набрав 23 очка, и получили прямую путевку на мундиаль.Источник: Матч ТВ