— Какое чувство испытываю? Опустошение.
Проигран бой, а не война? Будем биться. Больше нечего сказать, — цитирует футболиста "РБ Спорт".
Сборная России проиграла Хорватии (0:1) в матче отборочного цикла к чемпионату мира и упустила прямую путевку на турнир. 25-летний Баринов отыграл полный матч.
Команду Валерия Карпину в марте 2022 года ждут стыковые матчи.
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Баринов: после игры с Хорватией испытываю опустошение
Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал поражение от сборной Хорватии (0:1).
Фото: Чемпионат