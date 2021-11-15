Просинечки: Россия приехала в Сплит только защищаться. Ваша команда не хотела играть в футбол

Экс-футболист сборной Хорватии Роберт Просинечки раскритиковал сборную России после матча с его сборной в отборе к ЧМ-2022.

Фото: сборная Азербайджана