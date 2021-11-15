— Россия приехала в Сплит только защищаться. Ваша команда не хотела играть в футбол — вы только пытались удержать счет 0:0, а обороняться 90 минут невозможно, — рассказал Просинечки в интервью "СЭ".
Сборная России уступила Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Единственный мяч в матче забил Федор Кудряшов, срезавший его в свои ворота.
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Просинечки: Россия приехала в Сплит только защищаться. Ваша команда не хотела играть в футбол
Экс-футболист сборной Хорватии Роберт Просинечки раскритиковал сборную России после матча с его сборной в отборе к ЧМ-2022.
Фото: сборная Азербайджана