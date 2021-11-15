— Я в этом отношении согласен с мнением и главного тренера, и президента Российского футбольного союза: к сожалению, это был закономерный результат.
Мы сами не проявили желания и, к сожалению, профессионализма в достижении результата и в первом тайме, и во втором, — цитирует Матыцина "СЭ".
Сборная России проиграла Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Хорваты получили прямую путевку на турнир, команде Валерия Карпина предстоит сыграть в стыковых матчах в марте.
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Матыцин: сборная России сама не проявила желания и, к сожалению, профессионализма в достижении результата
Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился эмоциями после поражения сборной России от Хорватии (0:1).
Фото: РИА Новости