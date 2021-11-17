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Калиниченко заявил, что не видит оснований для проведения матча между сборными России и Украины

Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко высказался по вопросу проведения матчей между сборными России и Украины.
Фото: РИА Новости
Калиниченко отметил, что данный вопрос выходит за спортивные рамки. По его словам, сейчас нет оснований для того, чтобы что-то изменилось, и сборные России и Украины могли сыграть между собой.

"Этот вопрос выходит за рамки спорта, к сожалению. Поэтому зачем гадать о том, что решается не в спортивных кабинетах? Это давным-давно решенный вопрос, и пока я не вижу оснований для того, чтобы что-то поменялось. Это решаем не мы с вами - это решается в других кабинетах. И, учитывая все обстоятельства, которые происходят между странами, и их отношения, повторюсь, я не вижу повода для оптимизма и для того, чтобы что-то поменялось", - сказал Калиниченко.

Напомним, что сборные России и Украины заняли вторые места в своих группах отбора на ЧМ-2022 и выступят в стыковых матчах за выход на чемпионат мира. При этом ФИФА разведет эти команды при жеребьевке стыковых матчей.

Источник: Матч ТВ


Теги: Калиниченко Сборная России Сборная Украины
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