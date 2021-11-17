Отметим, что жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября в Цюрихе. Потенциальные соперники сборной России в полуфинале - Чехия, Турция, Северная Македония, Австрия и Польша.
Канчельскис отметил, что для сборной России нет удобных соперников в стыковых матчах. По его словам, любая из указанных команд способна победить россиян.
"Странно рассуждать, кто для нас удобен, а кто нет. Как по мне, для нас каждый соперник в стыках неудобен и может нас обыграть. Мы не с позиции силы выступаем, чтобы так рассуждать. Вы видели результаты наших клубов в еврокубках? Они говорят о многом", - сказал Канчельскис.
Источник: Sport24
Канчельскис: для нас каждый соперник в стыках неудобен и может нас обыграть
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о предстоящем выступлении национальной команды в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости