Комбаров отметил, что самым удобным соперником для сборной России является команда Северной Македонии.
"Все матчи будут очень тяжелыми. Наверное, желательно, чтобы играли с Северной Македонией. Стыковые матчи состоятся из двух игр, поэтому надо готовиться к очень тяжелым матчам. Украина? Какой попадется соперник, такой попадется, давайте отделять спорт от политики", - сказал Комбаров.
Напомним, что жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября в Цюрихе. Потенциальные соперники сборной России в полуфинале - команды Австрии, Турции, Польши, Северной Македонии и Чехии.
Источник: Metaratings
Дмитрий Комбаров: желательно, чтобы в стыковых матчах сборная России играла с Северной Македонией
Бывший игрок сборной России Дмитрий Комбаров высказался о потенциальных соперниках национальной команды в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости