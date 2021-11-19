— Конечно. Когда выходишь на поле, на возраст никто не смотрит. Тебя бьют так же, как 30-летнего, а бегать ты должен даже больше. На поле возраста нет, — рассказал Глебов в интервью Sport24.
22-летний Глебов дебютировал в сборной России в матче против Кипра (6:0). Также полузащитник "Ростова" появился в игре против Хорватии (0:1).
В нынешнем сезоне РПЛ Глебов сыграл в 14-и матчах, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
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Глебов готов стать капитаном сборной России в стыковых матчах к ЧМ-2022
Капитан "Ростова" и полузащитник сборной России Данил Глебов ответил на вопрос, готов ли он носить повязку и в национальной команде.
Фото: РИА Новости