Митрески отметил, что выход Северной Македонии в стыковые матчи не является случайностью. По его словам, в стране развивается детско-юношеский футбол, и это помогло сборной добиться прогресса в выступлениях.
"Это нельзя назвать случайностью. У нас маленькая страна, но мы развиваем детско-юношеский футбол. Работа идет во всех направлениях. Наши талантливые игроки востребованы в Европе. Уже на протяжении десяти лет македонские футболисты уезжают строить карьеры в чемпионаты Италии, Германии, Испании", - сказал Митрески.
Напомним, что сборная Северной Македонии является потенциальным соперником национальной команды России в полуфинале стыковых матчей за выход на ЧМ-2022. Жеребьевка стыковых матчей намечена на 26 ноября. Сами игры пройдут в марте.
Источник: Матч ТВ
Митрески: выход Северной Македонии в стыковые матчи нельзя назвать случайностью
Бывший защитник "Спартака" Игор Митрески высказался о выходе сборной Северной Македонии в стыковые матчи за попадание на ЧМ-2022.
Фото: Reuters