"Если будет предложение встретиться и обсудить подготовку к Польше, то я готов. Наш тренерский штаб без проблем пообщается и поделится своими наблюдениями. Мы же помогаем сборной, а не конкретному тренеру - кто бы он ни был", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".
Напомним, сегодня, 26 ноября, в Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей квалификационного турнира чемпионата мира-2022. По ее итогам Россия на своем поле сыграет с Польшей. Этот матч пройдет 24 марта, начало - в 20:00 мск.
Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. В июне этого года национальная команда в товарищеском матче сыграла вничью с Польшей (1:1).
Ранее Валерий Карпин заявил, что рассматривает возможность обратиться за советом к Станиславу Черчесову перед мачтем с Польшей.
"Запрета нет". Карпин готов обратиться за советом к Черчесову перед матчем с Польшей
Черчесов: встреча с Карпиным? Я готов. Мы же помогаем сборной, а не конкретному тренеру
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что готов пообщаться с нынешним наставником национальной команды Валерием Карпиным.
Фото: РФС