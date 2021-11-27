— Конечно, Дзюба мог бы помочь сборной России, это просто факт. Но и без него команда может показать хороший футбол и пройти дальше, — рассказал Якубко в интервью "РБ Спорту"
33-летний Дзюба ни разу не надевал футболку сборной России при Валерии Карпине. В октябре форвард отказался от приглашения в команду сославшись на плохую физическую форму.
В марте 2022 года сборной России предстоит сыграть стыковые матчи к чемпионату мира 2022 года. В полуфинале команда Карпина встретится с Польшей, затем, в случае успеха, с Швецией или Чехией.
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Якубко: Дзюба мог бы помочь сборной России в стыках, это факт, но и без него команда может пройти дальше
Бывший форвард "Динамо" и "Амкара" Мартин Якубко высказался о возможном приглашении форварда "Зенита" Артема Дзюбы в сборную России.
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