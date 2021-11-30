Шмурнов назвал фаворита в стыковом матче Россия - Польша

Футбольный комментатор Александр Шмурнов поделился мнением о предстоящем стыковом матче отбора на ЧМ-2022 между сборными России и Польши.

Фото: инстаграм Александра Шмурнова





"До 24 марта еще далеко, но у меня есть ощущение, что сборная России все же будет фаворитом за счет того, что это будет домашний матч. Поляки играют довольно кисло. Левандовски молодец, но ему мячи не доставляются. Зелиньски? Возможно, он прибавит, но сейчас он является причиной плохого "Наполи", потому что играет скверно. Крыховяк уже стареет", - сказал Шмурнов.



Напомним, что встреча Россия - Польша состоится 24 марта в рамках полуфинала стыковых матчей за выход на ЧМ-2022. Победитель данного противостояния сыграет в финале с лучшей командой из пары Швеция - Чехия.



Источник: Шмурнов отметил, что сборная России будет фаворитом игры, поскольку встретится с соперником на своем поле. По словам комментатора, национальная команда Польши показывает не лучший футбол в последнее время."До 24 марта еще далеко, но у меня есть ощущение, что сборная России все же будет фаворитом за счет того, что это будет домашний матч. Поляки играют довольно кисло. Левандовски молодец, но ему мячи не доставляются. Зелиньски? Возможно, он прибавит, но сейчас он является причиной плохого "Наполи", потому что играет скверно. Крыховяк уже стареет", - сказал Шмурнов.Напомним, что встреча Россия - Польша состоится 24 марта в рамках полуфинала стыковых матчей за выход на ЧМ-2022. Победитель данного противостояния сыграет в финале с лучшей командой из пары Швеция - Чехия.Источник: РБ Спорт