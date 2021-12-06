Шишкарев отметил, что сборной России повезло при жеребьевке стыковых матчей за выход на ЧМ-2022. По его словам, у команды Валерия Карпина есть хорошие шансы выйти на чемпионат мира.
"Не надо отчаиваться, жеребьевка - лучше не бывает. У нас есть все шансы попасть на чемпионат мира по футболу. И если мы туда попадем, то я буду готов привезти на турнир нашу гандбольную сборную, чтобы она поддержала Валерия Георгиевича и его команду", - сказал Шишкарев.
Отметим, что 24 марта сборная России сыграет с командой Польши в полуфинале стыковых матчей. В финале победитель этой пары сыграет с командой, которая окажется сильнее в противостоянии Швеция - Чехия.
Источник: ТАСС
Шишкарев: жеребьевка стыковых матчей для сборной России - лучше не бывает
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев высказался о шансах сборной России по футболу попасть на чемпионат мира в Катаре.
Фото: РФС