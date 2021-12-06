В Федерации футбола Венгрии отреагировали на информацию о возможном назначении Черчесова главным тренером сборной

В Венгерской федерации футбола прокомментировали информацию о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Венгрии.

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"Венгерская федерация футбола подписала долгосрочный контракт с главным тренером Марко Росси в марте. Как в последнее время несколько раз отмечали и наша федерация, и главный тренер национальной сборной, уверенность двух сторон друг в друге не нарушена и обе стороны готовы выполнять контракт, действующий до 2025 года", - приводит слова пресс-службы организации



Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после окончания Евро-2020. Под его руководством национальная команда не вышла в плей-офф континентального первенства, заняв последнее место в группе. Черчесов возглавлял сборную с 2016 года.



Cборная Венгрии не смогла пробиться на чемпионат мира-2022 в Катаре, заняв 4-е место в отборочной группе. Венгры пропустили вперед сборные Англии, Польши и Албании, опередив только Андорру и Сан-Марино.



СМИ: Черчесов может возглавить сборную Венгрии Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что бывший наставник сборной России является одним из кандидатов на смену Марко Росси, который сейчас возглавляет венгерскую команду."Венгерская федерация футбола подписала долгосрочный контракт с главным тренером Марко Росси в марте. Как в последнее время несколько раз отмечали и наша федерация, и главный тренер национальной сборной, уверенность двух сторон друг в друге не нарушена и обе стороны готовы выполнять контракт, действующий до 2025 года", - приводит слова пресс-службы организации "СЭ" Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после окончания Евро-2020. Под его руководством национальная команда не вышла в плей-офф континентального первенства, заняв последнее место в группе. Черчесов возглавлял сборную с 2016 года.Cборная Венгрии не смогла пробиться на чемпионат мира-2022 в Катаре, заняв 4-е место в отборочной группе. Венгры пропустили вперед сборные Англии, Польши и Албании, опередив только Андорру и Сан-Марино.