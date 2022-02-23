"Как воспринял слова Карпина после поражения от Хорватии, что команда испугалась? Отчасти с ним согласен. Наверное, так и есть. В голове у нас, российских игроков, возможно, это сидит. Боимся ошибиться. Потому что на кону выход на чемпионат мира. Наверное, все от головы. Психология. Когда боишься ошибиться, нет раскованности, показываешь совсем другую игру", - сказал Чистяков.
Сборная России не смогла напрямую попасть на чемпионат мира-2022 в Катаре. В последнем матче отборочного турнира россияне проиграли Хорватии (0:1). В марте 2022 года сборная России сыграет в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022 в Катаре. В полуфинале мини-турнира национальная команда встретится с Польшей, эта игра пройдет 24 марта на стадионе "Динамо". В случае победы Россия в финальном стыковом матче сыграет с победителем пары Швеция - Чехия.
Источник: Известия
Матчи сборной России на стадионе "Динамо" пройдут с 70-процентной заполняемостью
"Отчасти согласен с Карпиным: мы боимся ошибиться". Чистяков - о психологии российских футболистов
Защитник "Зенита" и сборной России Дмитрий Чистяков поддержал высказывание главного тренера национальной команды Валерия Карпина о проблемах с психологией у российских игроков.
Фото: РФС