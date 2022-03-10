Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В связи с этим сборная России не сыграет полуфинальный стыковой матч со сборной Польши за право участвовать в ЧМ-2022 в Катаре, а Польша напрямую вышла в финал стыков.
Кроме того, "Спартак", который пробился в 1/8 Лиги Европы, не сможет принять участие в дальнейшей стадии турнира. По результатам жеребьевки он должен был сыграть с немецким "РБ Лейпциг".
"Я люблю Россию, провeл в ней много прекрасных лет. Грустно, что также страдают и российские клубы. Я всегда был за развитие спорта и культуры. Надеюсь, вскоре будет найдено решение всей этой ситуации", - сказал Хиддинк.
Гус Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством российская национальная команда дошла до полуфинала чемпионата Европы 2008 года.
Источник: Чемпионат
Хиддинк: грустно, что российские клубы страдают
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался об отстранении всех российских команд от участия в международных соревнованиях.
Фото: Getty images