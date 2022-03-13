Об этом сообщил тренер национальной команды Николай Писарев. Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.
"Состав на сбор объявим завтра", - сказал Писарев.
28 февраля, УЕФА и ФИФА выступили с совместным заявлением, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. 8 марта, ФИФА объявила, что сборная Польши автоматически вышла в финал стыковых матчей к ЧМ-2022.
В марте сборная Польши должна была сыграть полуфинальный стыковой матч с Россией. Изначально матч должен был пройти 24 марта.
РФС оспорил решение ФИФА и УЕФА в Спортивном арбитражном суде.
Источник: Чемпионат
Писарев сообщил, когда будет объявлен список игроков на мартовский сбор национальной команды
Состав сборной России по футболу на мартовский сбор должен быть объявлен в понедельник, 14 марта.
Фото: РФС