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Писарев сообщил, когда будет объявлен список игроков на мартовский сбор национальной команды

Состав сборной России по футболу на мартовский сбор должен быть объявлен в понедельник, 14 марта.
Фото: РФС
Об этом сообщил тренер национальной команды Николай Писарев. Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.

"Состав на сбор объявим завтра", - сказал Писарев.

28 февраля, УЕФА и ФИФА выступили с совместным заявлением, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. 8 марта, ФИФА объявила, что сборная Польши автоматически вышла в финал стыковых матчей к ЧМ-2022.

В марте сборная Польши должна была сыграть полуфинальный стыковой матч с Россией. Изначально матч должен был пройти 24 марта.

РФС оспорил решение ФИФА и УЕФА в Спортивном арбитражном суде.

Источник: Чемпионат


Теги: Писарев Сборная России
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