— Вечером смотрел передачу на "Матч Премьер", в студии был Николай Писарев, а наш тренер "Крыльев Советов" подключался из Самары. Я думал, объявят в этот вечер состав сборной, но не объявили. В итоге пошёл спокойно спать. Наутро просыпаюсь – все начали звонить, поздравлять, задавать вопросы, — приводит слова Зиньковского пресс-служба сборной России.
25-летний Зиньковский в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России забил два гола и отдал семь результативных передач. Соглашение Зиньковского и самарских "Крыльев Советов" истекает в конце 2023 года.
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Зиньковский рассказал, как узнал о вызове в сборную России
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский высказался о вызове в сборную России.
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