Сборные США и Мексики сыграют на чемпионате мира в Катаре

Сборные США и Мексики вышли на чемпионат мира 2022.

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В матче последнего тура отборочного этапа команда Соединенных штатов проиграла Коста-Рике 0:2 – на 51-й минуте счет в матче открыл полузащитник костариканцев Хуан Варгас, а форвард Энтони Энрикез на 59-й минуте удвоил преимущество. Тем не менее команда США осталась на третьей строчке, дающей право напрямую выйти на чемпионат мира, по разнице мячей. Коста-Рика заняла четвертое место и теперь поборется за право выступать на мировом первенстве с Новой Зеландией. Встреча пройдет в июне.



В параллельной встрече Мексика одержала победу над национальной командой Сальвадора (2:0). Оба гола были забиты в первом тайме, отличились Уэриэль Антуна и Рауль Хименес. Мексиканцы вышли напрямую на чемпионат мира в Катаре.



Сборная Канады, которая уже обеспечила себе попадание на «мундиаль», с минимальным счетом проиграла сборной Панамы (1:0) – на 49-й минуте ворота «кленовых листьев» поразил Габриэль Торрес.