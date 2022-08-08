Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нефтехимик
0 - 1 0 1
Рубин1 тайм
П1 7X 4П2 1.45
Балтика
20:00
Арсенал ТулаНе начат
П1 2.23X 3.3П2 3.25
Сделать ставку

В РФС прокомментировали информацию о переговорах по товарищеским матчам сборной России

В Российском футбольном союзе рассказали о ходе переговоров по возможным товарищеским встречам национальной сборной.
Фото: РПЛ
- Безотносительно вариантов, озвученных в СМИ, ведутся переговоры с различными национальными федерациями, и есть те, кто уже ответил РФС предварительным согласием. Более конкретная информация будет обнародована дополнительно, - передает слова сотрудника службы коммуникаций РФС Sport24.

Ранее появилась информация, что Российский футбольный союз ведет переговоры о возможных товарищеских матчах сборной России осенью 2022 года. В качестве возможных вариантов источник назвал сборные Узбекистана, Ирана, Китая и одной из стран Латинской Америки. Напомним, что в мае 2022 года УЕФА отстранил сборную России от международных матчей под своей эгидой на весь сезон-2022/2023, в связи с чем подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в очередном розыгрыше Лиги наций.


РФС Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Умяров отреагировал на информацию о длительном восстановлении травмированного Мозеса
В РФС прокомментировали информацию о переговорах по товарищеским матчам сборной России
Дюпин, Лисакович и Самошников - в основе "Рубина" на выездной матч Первой лиги с "Нефтехимиком"
Источник: РФС ведет переговоры об осенних товарищеских матчах сборной России, есть конкретные варианты 4
"Они не просто таскают рояль, они его еще и полируют". Пиняев назвал самых впечатливших его игроков РПЛ
Мостовой: травма Мозеса может привести к тому, что он уедет в Европу и не сыграет за "Спартак" 5
Пасующий Соболев, Мбаппе в РПЛ и упустившие шансы Тюкавин с Игнатьевым. Лучшие игроки и неудачники 4 тура РПЛ 3
4 игрока ЦСКА, 2 динамовца и ни одного спартаковца - в сборной 4 тура РПЛ от "Матч Премьер" 11
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
В "Фатих Карагюмрюк" оценили дебют Оздоева за турецкий клуб 1
Защитник "Уфы" Сандрачук был успешно прооперирован в Санкт-Петербурге
РФС не планирует вводить плату за обращение в ЭСК 1
Во Франции сообщили, что услуги Николсона были предложены "Нанту". Сам Шамар не против перехода 7
Кержаков: я противник Fan ID. Не вижу его преимуществ
Сборная России поздравила болельщиков с Днем кошек, опубликовав фото Джикии и Смолова с питомцами 1
Гендиректор "Зенита" подтвердил, что все игроки и тренеры команды получили Fan ID 8
Первая отставка в РПЛ. Аршавин ждёт Шалимова в телестудии 1
Агент Щенникова сообщил, когда защитник вернется на поле 1
Карпин: когда "Ростов" будет забивать с игры? Я тоже жду 5
Уткин - о травме Мозеса: серьезный удар для "Спартака". У него была ключевая роль при Абаскале 1
СМИ: Кокорин не будет играть за "Фиорентину" в этом сезоне. "Фиалки" попытаются продать россиянина зимой 14
Тарханов заявил о готовности возглавить "Урал" после ухода Шалимова 4
Источник: все футболисты и тренерский штаб "Зенита" оформили Fan ID 9
Горовой: отсутствие Клаудиньо - проблема, без него у "Зенита" другой футбол 5
"Команда физически совсем не подготовлена к сезону". Семин оценил старт "Локомотива" в РПЛ 6
Кержаков: в данный момент из "Урала" ко мне не обращались 2
СМИ: трансфер Сосы в ЦСКА на грани срыва из-за санкций против клуба 19
Бородюк: не вводят же Fan ID в театрах, на концертах, в магазинах? Активных болельщиков не хватает на стадионе 5
"Урал" официально объявил об уходе Шалимова 9
"Спартак" объявил о сроках восстановления Мозеса после травмы и операции 17
Все новости
-