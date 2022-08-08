- Безотносительно вариантов, озвученных в СМИ, ведутся переговоры с различными национальными федерациями, и есть те, кто уже ответил РФС предварительным согласием. Более конкретная информация будет обнародована дополнительно, - передает слова сотрудника службы коммуникаций РФС Sport24.
Ранее появилась информация, что Российский футбольный союз ведет переговоры о возможных товарищеских матчах сборной России осенью 2022 года. В качестве возможных вариантов источник назвал сборные Узбекистана, Ирана, Китая и одной из стран Латинской Америки. Напомним, что в мае 2022 года УЕФА отстранил сборную России от международных матчей под своей эгидой на весь сезон-2022/2023, в связи с чем подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в очередном розыгрыше Лиги наций.
В РФС прокомментировали информацию о переговорах по товарищеским матчам сборной России
В Российском футбольном союзе рассказали о ходе переговоров по возможным товарищеским встречам национальной сборной.
Фото: РПЛ