- Я не хочу это обсуждать. Валерий Георгиевич правильно сказал, что лучше спрашивать этих футболистов. Вы знаете, это политический вопрос, поэтому не хотелось бы рассуждать. С Европой сборной России вряд ли сейчас придется играть. Лучшие варианты - это Азия, тот же самый Иран. Я всегда думал, что спорт вне политики, а оказывается, это очень большая политика. Это их высказывания, их мнения, - передает слова Никифорова "РБ Спорт".
Ранее появилась информация, что осенью 2022 года сборная России проведет три товарищеских матча - против национальных команд Киргизии 24 сентября (на выезде), Ирана (в ноябре, на выезде) и домашнюю игру в ноябре против еще не названного официально Российским футбольным союзом соперника, которым предварительно должна стать сборная Боснии и Герцеговины. Футбольная ассоциация Боснии подтвердила организацию этой встречи, однако ее вице-президент, а также ведущие игроки сборной нападающий Эдин Джеко и полузащитник Миралем Пьянич высказались против матча со сборной России по политическим причинам.
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Никифоров - об отказе лидеров сборной Боснии играть против сборной России: всегда думал, что спорт вне политики
Тренер сборной России Юрий Никифоров прокомментировал нежелание игроков сборной Боснии и Герцеговины Эдина Джеко и Миралема Пьянича сыграть товарищеский матч с нашей национальной командой.
Фото: "Спорт-Экспресс"