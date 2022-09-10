Никифоров - об отказе лидеров сборной Боснии играть против сборной России: всегда думал, что спорт вне политики

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
13:00
ТорпедоНе начат
П1 1.95X 3.6П2 4
Факел
15:00
ЛокомотивНе начат
П1 2.95X 3.55П2 2.4
Зенит
17:30
ОренбургНе начат
П1 1.15X 8.8П2 17
Ростов
19:45
СпартакНе начат
П1 2.95X 3.45П2 2.44

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
14:00
РубинНе начат
П1 4.6X 3.8П2 1.73
Акрон
16:00
РодинаНе начат
П1 2.16X 3.4П2 3.3
Волгарь
17:00
Волга УлНе начат
П1 1.88X 3.55П2 4.1
Арсенал Тула
17:00
НефтехимикНе начат
П1 1.83X 3.65П2 4.1
Шинник
18:00
КубаньНе начат
П1 2.03X 3.45П2 3.6
СКА-Хабаровск
18:00
УфаНе начат
П1 2.19X 3.35П2 3.3
Краснодар-2
18:00
ЕнисейНе начат
П1 3.15X 3.5П2 2.21
Алания
19:00
КАМАЗНе начат
П1 1.72X 3.65П2 4.9

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вест Хэм
Перенесён
Ньюкасл
Арсенал
Перенесён
Эвертон
Кристал Пэлас
Перенесён
Манчестер Юнайтед

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аталанта
13:30
КремонезеНе начат
П1 1.37X 5.4П2 8
Реал Мадрид
15:00
МальоркаНе начат
П1 1.29X 6П2 10
Эльче
17:15
АтлетикНе начат
П1 4.4X 3.55П2 1.88
Хетафе
19:30
Реал СосьедадНе начат
П1 3.85X 3.1П2 2.18
Бетис
22:00
ВильярреалНе начат
П1 2.9X 3.4П2 2.5

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сассуоло
16:00
УдинезеНе начат
П1 2.65X 3.45П2 2.65
Лечче
16:00
МонцаНе начат
П1 2.38X 3.35П2 3.15
Болонья
16:00
ФиорентинаНе начат
П1 2.95X 3.35П2 2.49
Лацио
19:00
ВеронаНе начат
П1 1.66X 4.2П2 5
Ювентус
21:45
СалернитанаНе начат
П1 1.49X 4.5П2 6.8

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кельн
16:30
УнионНе начат
П1 2.46X 3.35П2 2.95
Фрайбург
18:30
Боруссия МНе начат
П1 2.08X 3.75П2 3.45

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Страсбур
14:00
КлермонНе начат
П1 1.71X 3.9П2 5
Аяччо
16:00
НиццаНе начат
П1 3.25X 3.05П2 2.47
Анже
16:00
МонпельеНе начат
П1 2.5X 3.55П2 2.8
Тулуза
16:00
РеймсНе начат
П1 2.34X 3.5П2 3.05
Лорьян
16:00
НантНе начат
П1 2.35X 3.25П2 3.3
Ренн
18:05
ОсерНе начат
П1 1.45X 4.9П2 7
Монако
21:45
ЛионНе начат
П1 2.6X 3.5П2 2.75
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Никифоров - об отказе лидеров сборной Боснии играть против сборной России: всегда думал, что спорт вне политики

Тренер сборной России Юрий Никифоров прокомментировал нежелание игроков сборной Боснии и Герцеговины Эдина Джеко и Миралема Пьянича сыграть товарищеский матч с нашей национальной командой.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Я не хочу это обсуждать. Валерий Георгиевич правильно сказал, что лучше спрашивать этих футболистов. Вы знаете, это политический вопрос, поэтому не хотелось бы рассуждать. С Европой сборной России вряд ли сейчас придется играть. Лучшие варианты - это Азия, тот же самый Иран. Я всегда думал, что спорт вне политики, а оказывается, это очень большая политика. Это их высказывания, их мнения, - передает слова Никифорова "РБ Спорт".

Ранее появилась информация, что осенью 2022 года сборная России проведет три товарищеских матча - против национальных команд Киргизии 24 сентября (на выезде), Ирана (в ноябре, на выезде) и домашнюю игру в ноябре против еще не названного официально Российским футбольным союзом соперника, которым предварительно должна стать сборная Боснии и Герцеговины. Футбольная ассоциация Боснии подтвердила организацию этой встречи, однако ее вице-президент, а также ведущие игроки сборной нападающий Эдин Джеко и полузащитник Миралем Пьянич высказались против матча со сборной России по политическим причинам.

"Я тут при чем?" Карпин отреагировал на нежелание Джеко и Пьянича играть против сборной России


Сборная России Сборная Боснии и Герцеговины Никифоров Джеко Пьянич
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