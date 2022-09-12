На прошлой неделе N/FSBiH сообщил, что национальная команда Боснии 19 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с Россией. РФС подтвердил договоренность о проведении этого матча. Позже некоторые действующие игроки боснийской сборной высказались против проведения матча. Идею сыграть с Россией раскритиковал Миралем Пьянич, также против выступил Эдин Джеко.
"По просьбе члена союза Фуада Чолпы мы проведем в октябре тематическую сессию, на которой обсудим матч со сборной России", - приводит слова Зельковича ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
В сентябре боснийцы проведут два матча в рамках Лиги наций. 23 сентября дома Босния примет Черногорию, 26 сентября в гостях сыграет с Румынией. Босния и Герцеговина возглавляет таблицу группы 3 дивизиона B.
СМИ: Босния может быть отстранена от турниров под эгидой УЕФА за проведение матча со сборной России
Футбольный союз Боснии в октябре обсудит целесообразность проведения матча с Россией
Президент Футбольного союза Боснии и Герцеговины (N/FSBiH) Вико Зелькович заявил, что целесообразность проведения товарищеского матча со сборной России будет обсуждаться организацией в октябре.
Фото: официальный сайт Футбольного союза Боснии и Герцеговины