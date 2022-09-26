"Я бы, например, кстати, для сборной порекомендовал провести встречу со сборной Первой лиги. Также можно было бы провести игру с командой иностранцев, выступающих в нашем чемпионате", - приводит слова Семина Матч ТВ.
В минувшую субботу, 24 сентября, сборная России провела в Бишкеке товарищеский матч с Киргизией. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян. Для российской команды этот матч был первым с ноября 2021 года.
В ноябре этого года Россия должна провести 2 товарищеских матча - против Ирана на выезде и дома с Боснией и Герцеговиной.
Напомним, ФИФА и УЕФА в феврале отстранили все российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой.
Семин назвал две команды, с которыми сборная России может провести товарищеские матчи
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин посоветовал сборной России двух соперников для товарищеских матчей.
Фото: "Российская газета"