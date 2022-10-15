- Завершена ли моя карьера в сборной России? Нет, ещё рано для этого решения. Я хочу поиграть за национальную команду, - цитирует Гильерме "РБ Спорт".
36-летний голкипер московского "Локомотива" Маринато Гильерме после смены бразильского спортивного гражданства на российское провел за сборную России 19 матчей, в которых пропустил 17 мячей, 13 встреч вратарь завершил "всухую". Дебют Гильерме в национальной команде состоялся 26 марта 2016 года в товарищеском матче с Литвой (3:0), его последняя на данный момент игра за сборную России - домашний отборочный матч к ЧМ-2022 против Мальты 7 сентября 2021 года (2:0).
36-летний Гильерме: моя карьера в сборной России еще не завершена, хочу поиграть за нее
Экс-голкипер сборной России и "Локомотива" Маринато Гильерме сообщил о желании вернуться в национальную команду.
Фото: РФС