– Безусловно, эти игры – время возможностей для молодых футболистов. Тренерский штаб это понимает и вызывает игроков, чтобы посмотреть, как они будут находиться в обстановке с опытными игроками, чувствовать себя в плане требований штаба, – приводит слова Семшова "СЭ".
Напомним, что сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина 17 ноября проведет товарищескую встречу со сборной Таджикистана 17 ноября, в городе Душанбе. После этого команда Карпина сыграет в Ташкенте со сборной Узбекистана. На прошлой неделе был оглашен расширенный список футболистов, претендующих на участие в двух этих матчах. В этот список, в частности, впервые попали Сергей Пиняев из "Крыльев Советов", Даниил Пруцев из "Спартака", Артем Карпукас из "Локомотива" и Виктор Мелехин из "Ростова". В сентябре 2022 года сборная России обыграла в товарищеском матче сборную Киргизии со счетом 2:1. Голы забивали Александр Соболев и Даниил Уткин.
Семшов: игры сборной России сейчас – шанс для молодых игроков показать себя
Экс-полузащитник "Динамо" Игорь Семшов поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной России со сборными Таджикистана и Узбекистана.
Фото: ФК "Локомотив"