- Рассматриваю ли я вариант смены спортивного гражданства, как мой партнер по команде Сазонов? Никогда. Нет. Я патриот своей страны, люблю Россию. Единственный возможный вариант - играть за Россию. В шоке ли я, что не вызвали в сборную? Воспринимаю уже как данность. Раньше был в шоке. Сейчас не удивляюсь. Не рассчитывал себя увидеть, - передает слова Скопинцева "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что 20-летний центральный защитник московского "Динамо" Саба Сазонов принял решение выступать в системе национальных сборных Грузии. В сентябре 2022 года футболист провел два товарищеских матча за молодежную команду этой страны, а в ноябре 2022 года получил вызов в первую сборную. 25-летний левый защитник бело-голубых Дмитрий Скопинцев не выступал за сборную России, на его счету есть 1 матч за российскую молодежку. В текущем сезоне Скопинцев забил 1 гол в 20 матчах во всех турнирах.
Скопинцев: я патриот своей страны, единственный возможный вариант - играть за Россию
Левый защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев рассказал о своем отношении к возможности смены спортивного гражданства.
Фото: РПЛ