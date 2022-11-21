– Почти нечего сказать по таким играм. Можно, конечно, разглядывать там что-то, какой-то позитив, но по мне – пресный, неинтересный футбол. Впрочем, наверняка будут и другие мнения, – цитирует Геркуса Metaratings.
17 и 20 ноября сборная России встречалась с национальными командами Таджикистана и Узбекистана. Оба матча закончились без забитых мячей. На первую игру главный тренер сборной России Валерий Карпин выставил более экспериментальный состав. По ходу встречи за сборную дебютировало сразу шесть футболистов: Сергей Пиняев и Александр Солдатенков из самарских "Крыльев Советов", Александр Селихов из московского "Спартака", Лечи Садулаев из грозненского "Ахмата", Сергей Песьяков из "Ростова" и Владимир Сычевой из "Оренбурга". На вторую игру были выставлены более привычные сочетания футболистов.
Геркус – о прошедших матчах сборной России: почти нечего сказать по таким играм. Пресный, неинтересный футбол
Президент "Торпедо" Илья Геркус прокомментировал исход матчей сборной России против Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились со счетом 0:0.
Фото: Сборная России по футболу