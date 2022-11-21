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Соболев – о словах Баринова в свой адрес: да это он пошутил, наверное. Сто процентов. Просто пошутил

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Нападающий "Спартака" и сборной России отреагировал на слова партнера по сборной Дмитрия Баринова, сказанные им после товарищеской игры с Узбекистаном.
Фото: РИА Новости
– Слышал ли я слова Баринова о том, что "спросите Соболева, почему он в "Спартаке" забивает, а в сборной нет"? Да это он пошутил, наверное. Сто процентов. Когда в текстовом виде печатают, это выглядит немного по-другому. Просто пошутил, – приводит слова Соболева "РБ Спорт".

Опорный полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Баринов после нулевой ничьей с национальной командой Узбекистана во время интервью по ходу своей реплики высказался в адрес Александра Соболева, который почему-то забивает за клуб, но не отличился за сборную. Соболев в первом товарищеском матче с Таджикистаном (17 ноября) на поле не появлялся, а против Узбекистана вышел с первых минут. Не отличился результативными действиями и был заменен по ходу второго тайма на нападающего футбольного клуба "Ростов" Николая Комличенко. Помимо Александра был заменен и Арсен Захарян, вместо которого вышел фланговый полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев.


Соболев Баринов Сборная России
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