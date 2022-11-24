"Почему я должен бояться выходить на поле в бутсах с российским флагом? Россия – это мой дом. Я там вырос. Я там живу. После карьеры буду там жить. Камерун и Россия – мой родной дом. От этого я никогда не откажусь", — цитирует футболиста "Чемпионат".
Напомним, Ондуа является воспитанником "Локомотива", а с 2018-го по 2019 выступал в составе "Анжи". На данный момент 27-летний хавбек играет за "Ганновер", который выступает во втором дивизионе чемпионата Германии.
Сегодня Ондуа в составе сборной Камеруна сыграл против Швейцарии в первом туре групповой стадии чемпионата мира, который проходит в Катаре. Футболист вышел на поле в бутсах, на которые нанесено изображение российского флага.
Ондуа: почему я должен бояться играть на ЧМ-2022 с российским флагом? Я там вырос, это мой дом
Российский футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа поделился мнением о своем выходе на матч против Швейцарии на ЧМ-2022 в бутсах с флагом России.
Фото: Global Look Press