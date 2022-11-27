Ловрен – о сравнении ЧМ в России и Катаре: преимущество ЧМ в Катаре – ты не перемещаешься много, не путешествуешь

Центральный защитник "Зенита
" и сборной Хорватии Деян Ловрен сравнил чемпионаты мира в России и Катаре.
– Преимущество чемпионата мира в Катаре – ты не перемещаешься много, не путешествуешь. Нам приходилось летать тысячи километров, когда турнир проходил в России, но все равно все было здорово, – приводит слова Ловрена "СЭ"
.
На чемпионате мира 2018 года, который проходил на территории России, в нескольких ее городах, сборная Хорватии дошла до финала, в котором они уступили Франции со счетом 2:4. По результатам жеребьевки на нынешнем чемпионате мира, проходящем в Катаре, на территории одного города (Доха), хорваты попали в одну группу с Бельгией, Канадой и Марокко. В первом туре Хорватия сыграла вничью с Марокко, а вчера, во втором, обыграла Канаду. В последнем туре им предстоит встреча с бельгийцами. На данный момент команда под руководством Далича занимает первое место в своей группе F.