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Форлан: сборная России смогла бы хорошо выступить на ЧМ-2022

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Экс-футболист сборной Уругвая и "Атлетико" Диего Форлан высказался о перспективах России на ЧМ-2022, если бы национальная команда смогла отобраться на турнир.
Фото: Imago Images
"Сборная России могла бы хорошо выступить на ЧМ-2022 в Катаре, если бы принимала участие", - цитирует Форлана "Чемпионат".

Напомним, сборная России должна была в стыках сыграть с Польшей, но была отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Поляки автоматически прошли в финал, где отобрали путевку на чемпионат мира в Катаре у сборной Швеции.


Форлан Сборная России
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