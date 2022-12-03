Ковалевски: по потенциалу сборная России-2018 точно не сильнее Польши-2022

Экс-вратарь сборной Польши и "Спартака
" Войцех Ковалевски высказался о сравнении национальной команды со сборной Росси на ЧМ-2018.
"Мне кажется, что у сборной России
на тот момент не было футболистов, которые выделялись бы на фоне партнеров. Например, как у нас Левандовский, Щенсный и Зелиньский. Так что по потенциалу сборная России точно не сильнее сборной Польши. Но по командным действиям и эффективности она точно лучше", - цитирует Ковалевского "Матч ТВ
".
Напомним, сборная России на домашнем чемпионате мира в 2018 году вышла из группы с Уругваем, Саудовской Аравией и Египтом со второго места. В 1/8 финала турнира подопечные Станислава Черчесова обыграли Испанию в серии пенальти, но в четвертьфинале уступили сборной Хорватии – тоже по итогам серии 11-метровых ударов.
Польша по итогам групповой стадии ЧМ-2022 стала второй в квартете C и на стадии 1/8 финала встретится с действующими чемпионами мира – французами.