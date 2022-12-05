Цорн: чемпионат мира по футболу в Катаре не уступает турниру в России

Спортивный функционер Томас Цорн сравнил проходящий в Катаре чемпионат мира по футболу с турниром в России (ЧМ-2018).
– Можно сказать, что турнир в Катаре не уступает. У нас (в России) тоже организация была очень хорошая. С кем бы я ни общался из ФИФА, все говорят, что в России был шикарный чемпионат, – цитирует Цорна "Матч ТВ"
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Чемпионат мира по футболу проходил в России летом 2018 года. Чемпионом того турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финальном матче Хорватию со счетом 4:2. ЧМ-2022 проходит в Катаре прямо сейчас, с 20 ноября по 18 декабря текущего года. Мировое первенство находится на стадии 1/8 финала. Вчера и позавчера прошло четыре матча, в результате которых в четвертьфинал попали сборные Нидерландов, Аргентины, Франции и Англии. Сегодня между собой сыграют Япония с Хорватией и Бразилия с Южной Кореей.