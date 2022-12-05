Польский журналист: нельзя сказать, что у России есть потенциал. На ЧМ вы не оказались бы выше нас

Журналист польского еженедельника "Пилка Ножна" Ярослав Томчик поделился мнением, как бы выступила сборная России
на ЧМ-2022 в случае попадания на турнир.
"Россия на этом ЧМ точно бы не оказалась выше Польши. На чемпионате мира в России с Черчесовым вы играли дома, а ещё с такими слабыми командами, как Саудовская Аравия и Египет. Нельзя сказать, что у сборной России
есть потенциал", – цитирует журналиста "Чемпионат
".
На ЧМ-2018 россияне вышли из группы с командами Уругвая, Саудовской Аравии и Египта со второго места, а в 1/8 финала турнира обыграли Испанию.
В текущем розыгрыше мирового первенства сборная России не принимает участие из-за временного отстранения от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. По этой причине подопечные Валерия Карпина не смогли сыграть с поляками в полуфинале стыкового турнира за право выступить на мундиале.