Черчесов: на ЧМ-2018 мы связали Испанию по рукам и ногам, не дали разбежаться, как и Марокко

Экс-главный тренер сборной России
Станислав Черчесов прокомментировал победу команды Марокко над Испанией в серии пенальти в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре (0:0, пен. 3:0).
- Мне многие присылали сообщения: "С тобой тренеры Марокко перед матчем не связывались?" Это действительно один из вариантов против Испании. Детали различаются, но принцип один - отдать пространство, но не инициативу. На ЧМ-2018 мы их связали по рукам и ногам, не дали разбежаться, в итоге было минимум моментов, как и в матчах с Японией и Марокко. А Коста-Рика дала пространство - пропустила 7 голов, - передают слова Черчесова "Известия
".
Матч 1/8 финала Чемпионата мира-2022 в Катаре Марокко - Испания завершился выходом в следующую стадию турнира африканских футболистов по итогам серии пенальти (0:0, пен. 3:0). Для испанцев это поражение стало вторым подряд вылетом в 1/8 финала чемпионата мира в серии послематчевых 11-метровых ударов - ранее, на Чемпионате мира-2018 в России, они потерпели похожее по игровому содержанию поражение от нашей национальной команды под руководством Станислава Черчесова (1:1, пен. 3:4).