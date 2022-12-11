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Мостовой – об исходе 1/4 финала ЧМ-2022 Англия – Франция: французы не были лучше. Мне не понравилась их игра

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Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на победу Франции над Англией (1:2) в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2022.
Фото: EPA
– Французы не были лучше. Мне не понравилась их игра. А Англию жалко. Я думал, что матч может закончиться так, как Аргентина – Нидерланды, – передает слова Мостового "Чемпионат".

Сборные Нидерландов и Аргентины играли между собой позавчера, во втором четвертьфинале ЧМ-2022. Их матч закончился победой Аргентины в серии послематчевых пенальти. Основное время завершилось со счетом 2:2. Сборная Аргентина вела со счетом 2:0 к 73-й минуте, но Нидерланды смогли отыграться, забив на 83-й и 101-й минутах. Со стороны Аргентины забивали Молина и Месси, со стороны Нидерландов дублем отметился Вегхорст, вышедший на замену на 78-й минуте. Англия и Франция сошлись вчера, в последнем четвертьфинале ЧМ-2022. Французы обыграли своих соперников в основное время со счетом 2:1. Форвард англичан Харри Кейн не смог реализовать пенальти при счете 2:1. Свой первый одиннадцатиметровый Кейн реализовал, вторая попытка оказалась неуспешной. Со стороны сборной Франции забивали Тчуамени и Жиру.


Мостовой Сборная Англии Сборная Франции Чемпионат Мира
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