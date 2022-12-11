Кирьяков: даже если Марокко проиграет Франции, они все равно будут героями. У французов же будет боязнь проигрыша

Бывший нападающий сборной России
Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от полуфинала ЧМ-2022 Марокко – Франция.
– Марокканцем нечего терять. Сборная перевыполнила свою задачу на ЧМ. Марокко – самая скоростная команда из всех. Даже если они проиграют французам, они все равно будут героями. У французов другая ситуация – боязнь проигрыша, что и случилось с Португалией, – цитирует Кирьякова Sport24
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Сборные Марокко и Франции сыграют между собой в полуфинале чемпионата мира-2022 в ближайшую среду, 14 декабря, в 22:00 по московскому времени. До этого, на стадии четвертьфиналов ЧМ-2022 марокканцы обыграли португальцев в основное время со счетом 1:0, а французы превзошли англичан (2:1 в основное время). Еще ранее, на этапе 1/8 финала, сборная Марокко выбила из турнира Испанию по результатам послематчевой серии пенальти, а сборная Франции уверенно обыграла Польшу со счетом 3:1, пропустив единственный мяч от польского нападающего Роберта Левандовски на последней минуте матча. Марокко – единственная сборная в истории чемпионатов мира, дошедшая до стадии полуфиналов.