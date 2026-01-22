Артига рассказал, почему Даку не сыграл в первом матче "Рубина" на сборах

Наставник "Рубина" Франк Артига объяснил отсутствие нападающего Мирлинда Даку в первом контрольном матче команды на зимних сборах.

Фото: ФК "Рубин"

Сегодня в Турции казанцы обыграли сербский "ИМТ" со счетом 3:1. После игры Артига отметил, что форвард пропустил встречу из-за некоторых проблем, однако не стал рассказывать подробности.



- У Даку есть некоторые проблемы. В таком случае для других игроков важно проявить себя. Надеюсь, что вскоре Даку присоединится к нам и поможет нам весной, - цитирует испанца пресс-служба "Рубина".



Футболист выступает за казанскую команду с 2023 года. В его активе 84 матча за клуб, в которых форвард набрал 48 очков по системе "гол+пас" (35+13). Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего албанца в 10 млн евро, контракт игрока рассчитан до середины 2029 года.