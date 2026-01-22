Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
ЖелезничарНе начат
ЦСКА
16:00
АкронНе начат
Зенит
17:30
Шанхай ПортНе начат

Шишкин заявил о зависимости "Краснодара" от Кордобы

В прошлом игрок "Краснодара" Роман Шишкин оценил игру команды в нынешнем сезоне РПЛ и отдельно отметил роль форварда Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"
- Без Кордобы у "Краснодара" абсолютно другая игра. Есть зависимость, но пока эта зависимость прокатывает. Кордоба стабилен и мало травматичен, - цитирует бывшего игрока "Чемпионат".

"Краснодар" с 40 баллами в активе идёт на первой строчке в чемпионате России. Кордоба в этом сезоне появлялся на поле в 16 поединках РПЛ, в которых забил восемь голов и оформил четыре ассиста.

Чемпионат возобновится в конце февраля. "Краснодар" в 19-м туре сыграет против "Ростова".

