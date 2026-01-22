Шишкин заявил о зависимости "Краснодара" от Кордобы

- Без Кордобы у "Краснодара" абсолютно другая игра. Есть зависимость, но пока эта зависимость прокатывает. Кордоба стабилен и мало травматичен, - цитирует бывшего игрока "Чемпионат".
"Краснодар" с 40 баллами в активе идёт на первой строчке в чемпионате России. Кордоба в этом сезоне появлялся на поле в 16 поединках РПЛ, в которых забил восемь голов и оформил четыре ассиста.
Чемпионат возобновится в конце февраля. "Краснодар" в 19-м туре сыграет против "Ростова".
В прошлом игрок "Краснодара" Роман Шишкин оценил игру команды в нынешнем сезоне РПЛ и отдельно отметил роль форварда Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"