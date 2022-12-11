Магуайр – о вылете Англии: мы действительно верили, что способны выиграть ЧМ, – это не высокомерие

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр высказался о вылете национальной команды с ЧМ-2022 от Франции в четвертьфинале турнира.

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"Мы все были разочарованы, все страдали. Гарет [Саутгейт] сказал несколько слов, Стив [Холланд] сказал несколько слов. Причина в том, что мы верили, что способны выиграть турнир И это не высокомерие", — цитирует футболиста The Athletic.



Сборная Англии на текущем мировом первенстве, которое проходит в Катаре, дошла до стадии 1/4 финала, где сыграла с командой Франции. Встреча завершилась победой действующих чемпионов мира со счетом 2:1.



Англичане выбыли из розыгрыша турнира, а французы в полуфинале сыграют против сборной Марокко.