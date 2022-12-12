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Бракамонте: на гербе сборной Нидерландов изображен лев, но им больше подходит крыса или петух

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Бывший аргентинский форвард "ФК Москва" Эктор Бракамонте высказался о критике в адрес игроков сборной Аргентины за их поведение в 1/4 финала ЧМ-2022 против сборной Нидерландов.
Фото: Global Look Press
– Терпеть не могу, когда нас слабых и бедных южноамериканцев унижают! Может, хоть кто-то поздравит аргентинцев? У нидерландцев на гербе их сборной изображен лев, но они не вели себя так, как подобает львам. За такие выходки, за слова Ван Гала и поступки футболистов им стоит заменить оранжевого льва на крысу или петуха, – цитирует Бракамонте Sport24.

Четвертьфинал чемпионата мира по футболу-2022 Нидерланды – Аргентины проходил 9 декабря, в минувшую пятницу. Основное время закончилось со счетом 2:2. Голландцы смогли отыграться со счета 0:2 в самой концовке – дублем отметился Вергхорст, вышедший на замену во втором тайме. Со стороны сборной Аргентины забивали Месси (с пенальти) и Молина с передачи Лионеля. В дополнительное время голов не случилось и команды отправились в серию послематчевых пенальти, где сильнее оказались аргентинцы. И во время игры, и после нее наблюдались конфликты между представителями обеих сторон. Аргентинцы заявляли о провокациях со стороны голландских футболистов по ходу встречи. Лионель Месси нелицеприятно высказался в адрес главного тренера сборной Нидерландов Луи ван Гала и их центрального нападающего Вергхорста, за что получил немало нелестных комментариев.


Сборная Нидерландов Сборная Аргентины Чемпионат Мира
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