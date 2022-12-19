Трушечкин – о Мбаппе: он сделал три гола – это тот чувак, который будет нашим следующим Месси

Комментатор матча финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции (3:3, 4-2) Роман Трушечкин высказался о форварде французов Килиане Мбаппе.
"Весь чемпионат шёл так, что из него вылетали герои, которые оказались мнимыми. А в финале схлестнулись настоящие. Мбаппе сделал три гола. Это восходящая звезда и тот чувак, который будет нашим следующим Месси", — цитирует Трушечкина "Чемпионат
".
Днем ранее команды Аргентины и Франции сыграли между собой в финале мирового первенства в Катаре. Французы не смогли защитить титул чемпионов мира – победа досталась бело-голубым. Килиан Мбаппе забил все 3 мяча Франции в решающем поединке, а также реализовал первый 11-метровый в серии пенальти.