Экс-наставник "Зенита
" Властимил Петржела считает, что полузащитник "Ювентуса" и сборной Аргентины Леандро Паредес достиг успеха благодаря играм за клуб из Санкт-Петербурга.
– Большую пользу сборной Аргентине на ЧМ-2022 принес Паредес. Отмечу непосредственную и большую заслугу "Зенита
" в том, что Леандро достиг такого уровня. Он успешно играл в "Зените" и вырос. То же самое касается и Ловрена, – приводит слова Петржелы Metaratings
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Сборная Аргентины по футболу, с Леандро Паредесом в составе, вчера обыграла Францию в финале чемпионата мира по футболу, который проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Случилось это по итогам серии послематчевых пенальти, в которых подопечные Лионеля Скалони превзошли своих соперником со счетом 4:2. Основное время завершилось со счетом 2:2, дополнительное – 3:3. Леандро Паредес играл за "Зенит" с 2017 по 2019 год. Сборная Хорватии с Деяном Ловреном в качестве основного центрального защитника дошла до полуфинала ЧМ-2022, где уступила Аргентине со счетом 0:3. В матче за третье место хорваты обыграли марокканцев в основное время (2:1) и заполучили бронзовые медали. Напомним, что на ЧМ-2018 Хорватия заняла второе место, уступив в финале Франции (2:4). Ловрен – действующий футболист "Зенита".