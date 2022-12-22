Антон Шунин: считал немцев одними из фаворитов ЧМ-2022

Вратарь "Динамо
" и сборной России
Антон Шунин поделился мнением о выступлении команды Германии на чемпионате мира 2022.
"Я считал немцев одними из фаворитов, но уже на втором чемпионате мира они играют неудачно и рано вылетают. Хотелось бы, чтобы и англичане сыграли лучше, у них отличная команда сейчас", — цитирует голкипера Sport24
.
Чемпионат мира 2022 проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, которая в финале переиграла действующего обладателя трофея – Францию.
Сборная Германии не смогла преодолеть групповой этап – "бундестим" потерпела поражение от Японии, поделила очки с командой Испании и обыграла Коста-Рику. С четырьмя очками в активе немцы заняли третье место в группе Е.