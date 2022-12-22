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Антон Шунин: считал немцев одними из фаворитов ЧМ-2022

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Вратарь "Динамо" и сборной России Антон Шунин поделился мнением о выступлении команды Германии на чемпионате мира 2022.
Фото: ФК "Динамо"
"Я считал немцев одними из фаворитов, но уже на втором чемпионате мира они играют неудачно и рано вылетают. Хотелось бы, чтобы и англичане сыграли лучше, у них отличная команда сейчас", — цитирует голкипера Sport24.

Чемпионат мира 2022 проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, которая в финале переиграла действующего обладателя трофея – Францию.

Сборная Германии не смогла преодолеть групповой этап – "бундестим" потерпела поражение от Японии, поделила очки с командой Испании и обыграла Коста-Рику. С четырьмя очками в активе немцы заняли третье место в группе Е.


Шунин Сборная Германии Сборная Англии
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