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Никифоров: сборной России надо готовиться к возможному возвращ­ению на международные турниры, есть пять окон для матчей

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Тренер сборной России Юрий Никифоров рассказал о ближайших задачах национальной команды.
Фото: РФС
- Сборной надо готовиться к нашему возможному возвращ­ению на международные турниры. И для это­го есть пять окон, в которые сборная России может проводить матчи. А руководство РФС уже занимается подбором соперников, - передает слова Никифорова "РБ Спорт".

С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований незаконными решениями УЕФА и ФИФА, в связи с этим сборная России не приняла участие в стыковых матчах к ЧМ-2022, пропустила очередной розыгрыш Лиги наций и не была представлена на жеребьевке квалификации Евро-2024, что автоматически означает пропуск самого турнира. В конце 2022 года на Исполкоме РФС обсуждалась возможность выхода из УЕФА и перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию, однако вместо этого было принято решение создать рабочую группу с УЕФА на тему возвращения России в международные турниры.

УЕФА Россию «не хочет терять и хочет видеть», но в соревнования не допустит. А вы ждали чего-то другого?


Сборная России Никифоров РФС
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