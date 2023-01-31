- Сборной надо готовиться к нашему возможному возвращению на международные турниры. И для этого есть пять окон, в которые сборная России может проводить матчи. А руководство РФС уже занимается подбором соперников, - передает слова Никифорова "РБ Спорт".
С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований незаконными решениями УЕФА и ФИФА, в связи с этим сборная России не приняла участие в стыковых матчах к ЧМ-2022, пропустила очередной розыгрыш Лиги наций и не была представлена на жеребьевке квалификации Евро-2024, что автоматически означает пропуск самого турнира. В конце 2022 года на Исполкоме РФС обсуждалась возможность выхода из УЕФА и перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию, однако вместо этого было принято решение создать рабочую группу с УЕФА на тему возвращения России в международные турниры.
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Никифоров: сборной России надо готовиться к возможному возвращению на международные турниры, есть пять окон для матчей
Тренер сборной России Юрий Никифоров рассказал о ближайших задачах национальной команды.
Фото: РФС