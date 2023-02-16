- Мы еще не обсуждали с РФС вопрос о товарищеском матче между сборными Узбекистана и России. Мне понравилась наша последняя товарищеская встреча, поэтому мы вернемся к этой теме и, думаю, в дальнейшем товарищеская игра состоится. Для нас не проблема провести матч в России. Тем более, мы принимали сборную России в Ташкенте, теперь очередь РФС. Нам надо договориться насчет места проведения. Если это будет Москва, то для сборной Узбекистана не будет проблем приехать туда на товарищеский матч со сборной России, - передает слова Ахмедова Sport24.
В ноябре 2022 года национальные команды Узбекистана и России провели товарищеский матч в узбекской столице Ташкенте, игра завершилась вничью со счетом 0:0. Также сборная России осенью 2022 года сыграла еще две контрольных встречи на выезде - против Киргизии (2:1) и Таджикистана (0:0). При этом существовала предварительная договоренность о товарищеском матче в ноябре 2022 года со сборной Боснии и Герцеговины, однако балканская команда отказалась от проведения игры из-за политического давления.
35-летний вице-президент УФА и экс-полузащитник Одил Ахмедов в период с января 2011 года по январь 2017 года выступал в Российской премьер-лиге - за махачкалинский "Анжи" и с июля 2014 года за "Краснодар".
Вице-президент УФА Ахмедов: для сборной Узбекистана не будет проблем приехать в Москву на матч со сборной России
Вице-президент Узбекской футбольной ассоциации Одил Ахмедов рассказал о готовности национальной команды Узбекистана провести товарищескую игру со сборной России.
Фото: РФС