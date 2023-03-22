- Почему на вратарей не распространяется правило не вызывать игроков старше 30 лет? Вратарь - это такая позиция, где не надо смотреть на возраст или вес. На последнем чемпионате мира средний возраст вратарей был 31 год, на чемпионате Европы - 29,5 года. У вратарей другая дорога и жизнь, они созревают позже, - передают слова Кафанова "Известия".
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что в период отсутствия официальных турниров не будет вызывать в сборную футболистов старше 30 лет, уточнив, что вратари не подпадают под это ограничение. На текущий сбор национальной команды в числе остальных голкиперов вызван 34-летний Сергей Песьяков ("Ростов"). 23 марта сборная России проведет выездной товарищеский матч со сборной Ирана, 26 марта - домашнюю контрольную встречу с командой Ирака в Санкт-Петербурге.
Кафанов - о вызове в сборную России вратарей старше 30 лет: это такая позиция, где не надо смотреть на возраст и вес
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему голкиперы не подпадают под принцип главного тренера Валерия Карпина не вызывать в национальную команду игроков старше 30 лет.
Фото: ФК "Ростов"