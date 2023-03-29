- В вопросах про Пиняева хочется попросить вас и всех журналистов: давайте чуть поспокойнее. Год назад ровно то же самое я слышал про Захаряна. Поэтому призываю быть несколько осторожнее в оценках. Да, Пиняев здорово сыграл. Да, молодец. Да, красавчик! Но давайте посмотрим через год-два. Ему еще доказывать и доказывать, - передает слова Карпина "СЭ".
18-летний атакующий хавбек московского "Локомотива" Сергей Пиняев вышел в стартовом составе сборной России на домашний товарищеский матч со сборной Ирака и был одним из самый активных игроков в нашей команде. На 58 минуте полузащитнику удалось отличиться забитым голом после отличного сольного прохода с левого фланга. Этим забитым мячом Пиняев побил рекорд Дмитрия Сычева, который ранее был самым юным автором гола за сборную России.
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Карпин: Пиняев - молодец, но год назад слышал то же про Захаряна. Давайте поспокойнее, ему еще доказывать и доказывать
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал игру за национальную команду 18-летнего вингера "Локомотива" Сергея Пиняева.
Фото: РФС