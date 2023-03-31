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Кафанов: Песьяков в сборной России сделал две грубые ошибки. Это психология, в "Ростове" у него два года таких не было

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру голкипера Сергея Песьякова в товарищеском матче Россия - Ирак (2:0).
Фото: РФС
- Песьяков сделал две грубые ошибки. Это технический брак, он не поднял мяч вверх. Конечно, это связано с психологией, потому что, играя за "Ростов", за последние два года таких ошибок у него не было. Положительное в этой игре было то, что после этих двух неточных передач, которые могли закончиться голами, Сергей продолжил матч уверенно, выручил, подстраховал в нужный момент защитников и начал голевую атаку, которая привела ко второму голу сборной России, - передает слова Кафанова "РБ Спорт".

34-летний голкипер "Ростова" Сергей Песьяков в товарищеском матче между сборными России и Ирака (2:0) проводил свой первый полноценный матч за национальную команду - ранее вратарь принял участие в одной игре, выйдя в перерыве на замену, но уже через несколько минут получил серьезное повреждение и покинул поле. В стартовой 15-минутке встречи Россия - Ирак Песьяков дважды ошибся в передачах при розыгрыше мяча от своих ворот, что приводило к опасным моментам в исполнении гостей, в которых мяч из пустого створа приходилось выбивать защитникам нашей сборной.

Пиняев создавал шедевр, Соболев бил, Песьяков испытывал наши нервы. Оценки игроков сборной России за победу над Ираком


Сборная России Ростов Песьяков Кафанов
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