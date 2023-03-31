- Песьяков сделал две грубые ошибки. Это технический брак, он не поднял мяч вверх. Конечно, это связано с психологией, потому что, играя за "Ростов", за последние два года таких ошибок у него не было. Положительное в этой игре было то, что после этих двух неточных передач, которые могли закончиться голами, Сергей продолжил матч уверенно, выручил, подстраховал в нужный момент защитников и начал голевую атаку, которая привела ко второму голу сборной России, - передает слова Кафанова "РБ Спорт".
34-летний голкипер "Ростова" Сергей Песьяков в товарищеском матче между сборными России и Ирака (2:0) проводил свой первый полноценный матч за национальную команду - ранее вратарь принял участие в одной игре, выйдя в перерыве на замену, но уже через несколько минут получил серьезное повреждение и покинул поле. В стартовой 15-минутке встречи Россия - Ирак Песьяков дважды ошибся в передачах при розыгрыше мяча от своих ворот, что приводило к опасным моментам в исполнении гостей, в которых мяч из пустого створа приходилось выбивать защитникам нашей сборной.
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Кафанов: Песьяков в сборной России сделал две грубые ошибки. Это психология, в "Ростове" у него два года таких не было
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру голкипера Сергея Песьякова в товарищеском матче Россия - Ирак (2:0).
Фото: РФС