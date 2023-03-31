- Кто будет тренировать сборную на Кубке Центральной Азии, если "Ростов" выйдет в финал Кубка России? В сборной есть штаб. В один конкретный день руководить командой может помощник Карпина. Но мы еще не приняли решение об участии в том турнире, о котором вы говорите. Когда будет принято решение по июньскому турниру в Средней Азии? В апреле, - приводит слова Дюкова "РБ Спорт".
Ранее появилась информация, что сборная России может принять участие в Кубке CAFA - чемпионате стран Футбольной ассоциации Центральной Азии, в которую входят Иран, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. По предварительным данным, турнир, на котором помимо шести сборных стран-членов ассоциации сыграют два приглашенных участника, пройдет в период с 9 по 21 июня. При этом на 11 июня запланирован Суперфинал Кубка России в московских "Лужниках".
Дюков: решение по июньскому турниру в Средней Азии будет принято в апреле
Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможной накладке сроков проведения Кубка России и Кубка стран Центральной Азии для сборных.
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